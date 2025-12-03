Ucraina Putin ‘non approva’ il piano Trump Mosca | Alcune proposte inaccettabili

(Adnkronos) – Cinque ore di incontro e una fumata più nera che bianca. Vladimir Putin ha incontrato Steve Witkoff e Jared Kushner, inviati da Donald Trump per illustrare il piano americano per porre fine alla guerra tra Ucraina e Russia. A delineare il primo quadro dopo il vertice è Yuri Ushakov, consigliere del presidente russo. . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Altri contenuti sullo stesso argomento

"L'Europa non ha un programma di pace per l'Ucraina, è dalla parte della guerra", ha detto il presidente russo Vladimir Putin - facebook.com Vai su Facebook

#Tg2000 - #Ucraina, l’inviato #Usa da #Putin ma la #guerra continua #2dicembre #Tv2000 #Russia #Cremlino #Witkoff #Trump #Mosca #Kiev @tg2000it Vai su X

Ucraina, Putin 'non approva' il piano Trump. Mosca: "Alcune proposte inaccettabili" - Witkoff, 5 ore di incontro: lo zar non approva il piano Trump per l'Ucraina ... Scrive adnkronos.com

Ucraina, Witkoff da Putin con il piano di pace di Trump. Ue e Kiev in pressing - E proprio alla vigilia dell’incontro al Cremlino, la Russia annuncia di aver conquistato Pokrovsk e Volchans ... Segnala ilsole24ore.com

Ucraina, Putin: «Piano Usa possibile base per un accordo, ma questione chiave Crimea e Donbass russi» - «È in corso un processo serio per trovare una soluzione negoziata al conflitto e molti cercheranno di farlo fallire», ... Da ilgazzettino.it

Macron porta l’Ue al tavolo sull’Ucraina. Zelensky resiste a Putin e Trump sulle cessioni territoriali - Il presidente francese riceve Zelensky, poi con lui sente Witkoff e Umerov, quindi la call con Merz, Meloni e altri: “Sta a Kiev decidere sui territori”. Come scrive huffingtonpost.it

Putin: "Piano Usa base per accordo. Stop combattimenti se Ucraina lascia Donbass" - "Se le truppe ucraine si ritirano dai territori che attualmente occupano, allora smetteremo di combattere. Si legge su msn.com

Guerra Ucraina Russia, Trump: "Con Putin a Budapest per fine guerra". Zelensky in Usa - "Il presidente Putin e io ci incontreremo in una località concordata, Budapest, in Ungheria, per valutare se possiamo porre fine a questa 'ingloriosa' guerra tra Russia e Ucraina". Scrive tg24.sky.it