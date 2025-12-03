Ucraina Putin boccia metà del piano Trump | Witkoff e Kushner lasciano il Cremlino dopo 5 ore senza intesa sui confini
La missione diplomatica di Steve Witkoff e Jared Kushner a Mosca si è conclusa senza alcuna svolta negoziale. Cinque ore di colloqui al Cremlino con Vladimir Putin non hanno prodotto un compromesso sul piano americano per porre fine alla guerra in Ucraina. Il consigliere presidenziale russo Yuri Ushakov ha definito l’incontro “costruttivo e sostanzioso”, ma ha ammesso che “al momento non esiste una versione di compromesso: alcune proposte statunitensi sono accettabili per la Russia, altre no”. La delegazione inviata da Donald Trump ha lasciato il palazzo presidenziale per rientrare all’ambasciata americana, mentre fonti citate da Axios anticipano un colloquio con Volodymyr Zelensky previsto per oggi in un Paese europeo. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it
