Ucraina perché l’incontro tra Putin e la delegazione Usa si è risolto in un nulla di fatto
Dopo l’incontro al Cremlino tra Vladimir Putin e l’inviato speciale statunitense Steve Witkoff e il genero di Donald Trump Jared Kushner, la pace in Ucraina non è più vicina ma nemmeno più lontana. Parola di Yuri Ushakov, uno dei negoziatori russi e fedelissimo del presidente. «C’è molto lavoro da fare», ha tagliato corto. È un po’ come il bicchiere mezzo pieno e mezzo vuoto, dipende dalla prospettiva. Sicuramente è da considerarsi un segnale positivo che sul vertice sia stata concordata la riservatezza, in un contesto definito «utile e costruttivo». Come previsto sono state discusse diverse opzioni per un piano di risoluzione del conflitto, sulla base delle proposte occidentali, una sintesi tra quelle di Washington e i desiderata di Kyiv e dei volenterosi che continuano a ragionare come se l’Ucraina fosse a un passo dalla vittoria sul campo. 🔗 Leggi su Lettera43.it
