Ucraina non c’è accordo tra Usa e Russia Putin minaccia l’Europa E Trump | Disastro

Roma, 3 dicembre 2025 – Gli inviati americani Witkoff e Kushner quasi cinque ore al Cremlino: non è stato ancora trovato "alcun compromesso" sulla questione chiave dei territori contesi. Rubio: "Compiuti alcuni progressi". Trump: "Non e' una situazione facile. Che disastro". Oggi il probabile incontro con Zelensky a Bruxelles. Il leader ucraino teme che gli Stati Uniti perdano interesse nel processo di pace: "Temo che qualcuno dei nostri alleati sia stanco". La Bce: no al prestito da 140 miliardi per Kiev. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Ucraina, non c’è accordo tra Usa e Russia. Putin minaccia l’Europa. E Trump: “Disastro”

