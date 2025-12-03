Ucraina niente intesa sui territori Rutte Nato | Avanti con armi a sanzioni Putin minaccia ma lontano dal fronte

ucraina niente intesa sui territori rutte nato avanti con armi a sanzioni putin minaccia ma lontano dal fronte

© Ilfattoquotidiano.it - Ucraina, niente intesa sui territori. Rutte (Nato): “Avanti con armi a sanzioni. Putin minaccia, ma lontano dal fronte”

ucraina intesa territori rutteCremlino: “Un compromesso sui territori in Ucraina non è stato ancora trovato con gli Usa” - “Un compromesso non è stato ancora trovato” tra Russia e Usa per la pace in Ucraina dopo i colloqui al Cremlino. ilfattoquotidiano.it scrive

ucraina intesa territori rutteUcraina, Rubio: 'Qualche progresso nei colloqui con la Russia'. Rutte: 'Se non c'è accordo continuare con armi e sanzioni' - "Se vuole la guerra noi siamo pronti", avverte il presidente russo. Si legge su ansa.it

ucraina intesa territori rutte"Progressi" Russia-Ucraina, ma non c'è accordo sui territori. L'Europa trova l'intesa sul graduale stop al gas russo - I colloqui al Cremlino, sono stati "utili e costruttivi", ma il presidente russo Vladimir Putin ha detto agli interlocutori americani che la Russia potrebbe ... Si legge su gazzettadelsud.it

ucraina intesa territori rutteGuerra Russia-Ucraina, le news di oggi 3 dicembre - Zelensky: «Fine del conflitto più vicino che mai, ma restano nodi». Secondo lastampa.it

ucraina intesa territori rutteTrattativa sul filo del rasoio. “L’intesa sarà sui territori. Putin non può avere tutto” - Magri (Ispi): Kiev ha implicitamente accettato di partire dalla linea del fronte. msn.com scrive

Ucraina, niente pace senza accordo sui territori: Mosca chiude la porta, poi definisce “costruttivi” i colloqui con gli Usa - Dialogo costruttivo tra Usa e Russia sul conflitto in Ucraina, ma il compromesso sul territorio resta lontano. Lo riporta msn.com

