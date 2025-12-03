Ucraina | Mosca ' colpito campo di addestramento ucraino a Zaporizhzhia'

Mosca, 3 dic. (Adnkronos) - Le truppe russe hanno attaccato un campo di addestramento delle Forze Armate ucraine nella zona di Zaporizhzhia controllata da Kiev. Lo ha riferito a Ria Novosti il segretario esecutivo della Comunità degli Stati Indipendenti russi Sergei Lebedev, aggiungendo che "c'è stato un attacco su un campo di addestramento a nord di Volnyansk (Oblast' di Zaporizhzhia ), un attacco di alta qualità all'ora di pranzo del 2 dicembre. Molti sono rimasti uccisi e feriti. Il numero esatto è difficile da determinare".

