Ucraina Meloni | Cavo Dragone? Misurare le parole Decreto aiuti si farà entro fine anno
Il dossier Ucraina continua ad essere al centro dell’attenzione. La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, dal Bahrein torna sulle parole dell’ammiraglio Giuseppe Cavo Dragone sulla Russia, e assicura: “Penso che siamo in una fase nella quale bisogna misurare molto bene le parole, bisogna evitare tutto quello che può generare confusione, che può spaventare, che può far surriscaldare gli animi. Detto questo, però circoscriverei le parole dell’ammiraglio Cavo Dragone a quello di cui stava parlando perché stava parlando di cybersicurezza “. Le parole della premier. “Io l’ho letta nel senso di dire: ‘la Nato è un’organizzazione difensiva, come poi stamattina è stato ribadito nuovamente, chiaramente oltre a difenderci dobbiamo anche riuscire a fare meglio prevenzione parlando di cybersicurezza. 🔗 Leggi su Lapresse.it
