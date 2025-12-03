Ucraina media Kiev | Salta l’incontro fra Zelensky e inviati Usa a Bruxelles – La diretta

È stallo tra Ucraina, Russia e Stati Uniti. L’inviato speciale Usa Steve Witkoff e il genero di Donald Trump, Jared Kushner, ieri hanno incontrato a Mosca Vladimir Putin (con delegazione al seguito) senza però arrivare a un accordo di pace. Washington ha rassicurato affermando che sono stati fatti alcuni progressi mentre il Cremlino ha ribadito che i colloqui proseguiranno e che Putin non ha respinto il progetto redatto dall’amministrazione repubblicana. Intanto, secondo i media, sarebbe saltato il summit a Bruxelles tra il presidente ucraino Volodymyr Zelensky e la delegazione americana. L'Ucraina tra guerra e accordi di pace – La diretta di oggi 3 dicembre Inizio diretta: 031225 07:00 Fine diretta: 031225 23:00 11:24 031225 Zelensky: "Oggi Umerov a Bruxelles poi incontro con inviati Usa" Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, ha reso noto che il capo negoziatore Rustem Umerov “ha riferito dei preparativi per gli incontri di oggi a Bruxelles con i consiglieri per la sicurezza nazionale dei leader europei”. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Ucraina, media Kiev: “Salta l’incontro fra Zelensky e inviati Usa a Bruxelles” – La diretta

