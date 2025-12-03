Ucraina la guerra non conviene più Lo dice pure la Bce

Ieri l'incontro tra Putin e gli inviati della Casa Bianca

La guerra in Ucraina è un "disastro" e una situazione non facile da risolvere. Lo ha detto Donald Trump nel corso della riunione di gabinetto. "Stiamo cercando di risolvere la questione, la nostra gente è in Russia per questo motivo. Non è una situaz

#Tg2000 - #Ucraina, l'inviato #Usa da #Putin ma la #guerra continua #2dicembre

Guerra Ucraina Russia, Putin: "Tutti i Paesi della Nato sono in guerra con Mosca" - "Tutti i paesi della Nato sono in guerra con la Russia e non ne fanno mistero".

A Pechino conviene la guerra di Putin in Ucraina - Ieri il Financial Times ha riportato che una nave cargo cinese, la Heng Yang 9, ha attraccato nel porto di Sebastopoli, nella Crimea occupata dai russi.

Guerra Ucraina, Zelensky: "Centrale di Zaporizhzhia in emergenza da 7 giorni" - "Il nostro gruppo di specialisti ha avviato una missione in Danimarca per condividere l'esperienza ucraina nel contrasto ai droni.

Come finirà la guerra in Ucraina, chi vincerà e perché - La guerra in Ucraina ha creato una cesura a est: una linea che chiude il vecchio continente e lo divide sempre più nettamente dalla Russia.