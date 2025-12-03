Ucraina è stallo | salta l' incontro tra Zelensky e inviati Usa Meloni | Decreto armi a fine anno Non vuol dire lavorare contro la pace

Le notizie di mercoledì 3 dicembre sul conflitto in Ucraina, in diretta. Il Cremlino: nessun accordo con gli Usa sui territori, ricevuto un piano in 27 punti. Intesa in Ue sul divieto graduale di import di gas russo, lo stop totale entro l'autunno del 2027. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - Ucraina, è stallo: salta l'incontro tra Zelensky e inviati Usa. Meloni: «Decreto armi a fine anno. Non vuol dire lavorare contro la pace»

4 di sera. . "L'Unione Europea ha investito nelle armi senza rendersi conto che momenti di stallo potevano permettere di trattare la pace a condizioni più favorevoli per l'Ucraina" Massimiliano Romeo a #4disera - facebook.com Vai su Facebook

Il commento di Nicola Colacino, professore associato di Diritto internazionale presso l'Università 'Niccolò Cusano'. #Ucraina Vai su X

Ucraina: salta incontro tra Witkoff, Kushner e Zelensky - Niente incontro per discutere del piano di pace in Ucraina tra Witkoff, Kushner e Zelensky. Scrive newsmondo.it

Russia-Ucraina: salta l’incontro Witkoff-Zelensky, mentre la Commissione Ue presenta il piano per l’uso degli asset russi - Dopo i colloqui di ieri al Cremlino i negoziatori americani hanno annullato l'incontro in programma con Zelensky. Da panorama.it

Ucraina, «salta l'incontro tra Witkoff-Kushner e Zelensky». Il ritorno negli Usa dopo il vertice di ieri con Putin - Nessuna svolta è arrivata dal vertice al Cremlino tra Vladimir Putin, Steve Witkoff e Jared Kushner. Riporta ilmessaggero.it

Pace Ucraina, perché è fallito l'incontro Usa-Russia? Rubio: «Il nodo è il 20% del Donetsk». Cremlino: «Parti del piano inaccettabili» - Cinque ore di colloqui al Cremlino non sono bastate a produrre un avanzamento concreto nel negoziato per la fine della guerra in Ucraina. ilmessaggero.it scrive

Ucraina, il vertice Usa-Russia durato 5 ore e l'incontro con Zelensky annullato. Il Cremlino: «Parti del piano inaccettabili» - Cinque ore di colloqui al Cremlino non sono bastate a produrre un avanzamento concreto nel negoziato per la fine della guerra in Ucraina. Segnala msn.com

Ucraina, pace lontana. Salta l'incontro Zelensky-Usa. Trump: è un casino - L'incontro in programma a Bruxelles tra il presidente ucraino Volodymyr Zelensky e ... iltempo.it scrive