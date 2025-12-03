Ucraina crisi giovani reclute soldato 20enne Broshkov | Nessuno degli 11 ragazzi arruolati insieme a me in primavera 2025 sono ancora operativi

Un’indagine rivela il drammatico destino di giovani reclute ucraine: feriti, dispersi e caduti dopo pochi mesi al fronte, mentre Kiev affronta gravi carenze di personale Ogni giorno il conflitto ucraino miete vittime, sempre più giovani. Dall'inizio delle ostilità con la Russia, nel 2022, inf. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Ucraina, crisi giovani reclute, soldato 20enne Broshkov: "Nessuno degli 11 ragazzi arruolati insieme a me in primavera 2025 sono ancora operativi"

