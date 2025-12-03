Ucraina cinque ore di vertice tra Putin Witkoff e Kushner | ok del Cremlino solo a una parte del piano Usa | Il presidente russo | Se l' Europa vuole la guerra siamo pronti

Financial Times: la Bce rifiuta di fornire garanzie sugli asset russi. Zelensky: "Fine della guerra più vicina che mai, ma ancora nodi da sciogliere". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Ucraina, cinque ore di vertice tra Putin, Witkoff e Kushner: ok del Cremlino solo a una parte del piano Usa | Il presidente russo: "Se l'Europa vuole la guerra siamo pronti"

Scopri altri approfondimenti

UCRAINA I Sono terminati, dopo quasi cinque ore, i colloqui al Cremlino tra Putin, l'inviato speciale Usa Witkoff e Jared Kushner, genero di Donald Trump. Per il consigliere del presidente russo, Dmitriev, l'incontro è stato "produttivo" #ANSA . - facebook.com Vai su Facebook

Concluso il vertice al Cremlino sull'Ucraina. Per Mosca colloqui «produttivi» - Che, prima di sedersi al tavolo con l'uomo di Trump, Witkoff, ha avvertito all'Europa: «Vuole la guerra con ... Segnala avvenire.it

Ucraina, Putin 'non approva' il piano Trump. Mosca: "Alcune proposte inaccettabili" - Witkoff, 5 ore di incontro: lo zar non approva il piano Trump per l'Ucraina ... Secondo msn.com

Riunione Putin-Witkoff, niente intesa sui territori - Nessuna svolta è arrivata dal vertice al Cremlino tra Vladimir Putin, Steve Witkoff e Jared Kushner. Si legge su ansa.it

Witkoff e Kushner a Mosca da Putin: cosa succede con il nuovo vertice sul piano di pace per l'Ucraina - Dopo i colloqui in Florida tra delegazioni americana e ucraina, l’inviato speciale di Trump incontra il presidente russo. Si legge su today.it

Ucraina, 5 ore di colloquio tra Putin e Witkoff. Cremlino: "Clima costruttivo, ma alcune p... - È terminato il vertice di Mosca tra il presidente russo, Vladimir Putin, e la delegazione americana guidata dall'inviato speciale della Casa Bianca, Steve Witkoff, e da Jared Kushner, genero del ... Lo riporta msn.com

Putin: «Se l'Europa vuole la guerra siamo pronti». Witkoff a Mosca, via vertice al Cremlino - In un'intervista al Financial Times, l'ammiraglio Cavo Dragone ... Si legge su ilmattino.it