Ucraina | Calenda ' governo diviso? Salvini dice una cosa e ne fa un' altra'

Roma, 3 dic. (Adnkronos) - "Il prossimo anno sarà un anno delicato per il governo" sul dossier Ucraina, "le Lega è filoputiniana", poi "si sa che Salvini dice una cosa e poi ne fa un'altra, quindi vedremo". Lo dice Carlo Calenda a Tg2 Post. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Ucraina: Calenda, 'governo diviso? Salvini dice una cosa e ne fa un'altra'

Scopri altri approfondimenti

L'attacco di Carlo Calenda al piano per la pace in Ucraina in negoziazione in questi giorni da parte del Presidente USA Donald Trump a #inaltreparole #la7 #calenda #carlocalenda #ucraina #usa #guerra #russia #putin #trump #zelensky Vai su X

#inaltreparole Guerra in Ucraina, la rivelazione di Calenda: “Anche io nel 2014 pensavo di concludere dando la Crimea a Putin” - facebook.com Vai su Facebook

Ucraina: Calenda, 'governo molla Kiev? No a giravolta inaccettabile' - "Se l'Europa non troverà la forza per respingere il piano di capitolazione scritto a quattro mani da Trump e Putin si disintegrerà rapidamente. Lo riporta iltempo.it

La piazza che divide la politica italiana: pro-Kiev Calenda, riformisti Dem, Fdi e Fi - Se a destra a Crosetto non convince affatto, mentre Salvini lo apprezza e Meloni lo vorrebbe molto migliorare, a ... Come scrive ilmessaggero.it

Ucraina: Calenda, 'con piano Trump Ue e Kiev vendute a russi, molto deluso da Meloni' - "Questo è il piano di Putin che Trump, che è un asset di Putin, sta cercando di imporre a un popolo che da quattro anni combatte per la propria libertà. Secondo iltempo.it

La mappa di Calenda. Proporzionale puro, sviluppo, giovani e tour “liberale” da marzo. Parla il leader di Azione - I dati ci dicono che negli anni è scappato, di fatto, l’80 per cento dell’elettorato di opinione, quell ... Scrive ilfoglio.it

Ucraina, Calenda: "Piano Usa vende Kiev e Ue, Meloni non torni putiniana" - Questo "è il piano di Putin, che Trump essendo un asset di Putin, sta cercando di imporre a un popolo che combatte da quattro anni per la propria libertà. Scrive repubblica.it

Calenda e il tatuaggio per l'Ucraina: "Segno di vicinanza, ho un legame forte" - "La mia presa di posizione sull'Ucraina nasce anche da affettività. Secondo adnkronos.com