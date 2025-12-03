Ucraina annullato incontro Zelensly-Witkoff-Kushner a Bruxelles Peskov | Putin non ha respinto piano di pace Usa è una bugia

Dopo il mancato incontro in Belgio, il presidente ucraino ha annunciato, con un post su X, che “Rustem Umerov e Andrii Hnatov inizieranno i preparativi per un incontro con gli inviati del presidente Trump negli Stati Uniti” L’incontro previsto a Bruxelles tra Volodymyr Zelensky e gli emissari. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Ucraina, annullato incontro Zelensly-Witkoff-Kushner a Bruxelles, Peskov: "Putin non ha respinto piano di pace Usa, è una bugia"

TASS (TELEGRAM) * «IL SEGRETARIO DELL’ESERCITO USA (DRISCOLL) HA ANNULLATO IL SUO VIAGGIO A LONDRA PER I COLLOQUI CON LA PARTE UCRAINA, A CAUSA DELLA REAZIONE DELL’UE ALLA FUGA DI NOTIZIE SUL PIANO DI RISOLU Vai su X

La Corte costituzionale della Romania ha annullato le elezioni presidenziali. Il Paese ospiterà la più grande base Nato in Europa - facebook.com Vai su Facebook

Salta l'incontro tra Zelensky e la delegazione di Trump. Umerov va a Bruxelles - L'incontro programmato a Bruxelles tra Zelensky e una delegazione di Trump, guidata da Witkoff e dal genero Kushner, in viaggio dopo la visita di Putin, è stato annullato a causa del brusco rien ... Riporta msn.com

Ucraina, salta l'incontro tra Witkoff, Kushner e Zelensky: cosa succede - L'incontro previsto di Bruxelles è stato annullato, non si conoscono ancora i motivi. Come scrive msn.com

Ucraina, pace lontana. Salta l'incontro Zelensky-Usa. Trump: è un casino - L'incontro in programma a Bruxelles tra il presidente ucraino Volodymyr Zelensky e ... Si legge su iltempo.it

Ucraina, annullato il vertice di Zelensky con Witkoff e Kushner. La delegazione di Trump rientra negli Usa - Peskov: apprezziamo molto la volontà politica del presidente Trump di continuare a cercare una soluzione pacifica. askanews.it scrive

Ucraina, «salta l'incontro tra Witkoff-Kushner e Zelensky». Il ritorno negli Usa dopo il vertice di ieri con Putin - Nessuna svolta è arrivata dal vertice al Cremlino tra Vladimir Putin, Steve Witkoff e Jared Kushner. Segnala ilmessaggero.it

Media, 'salta l'incontro tra Witkoff-Kushner e Zelensky' - L'incontro a Bruxelles tra Volodymyr Zelensky e gli inviati Usa Steve Witkoff e Jared Kushner non avrà luogo "a causa del ritorno degli inviati" a Washington. ansa.it scrive