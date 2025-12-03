Uccise due rapinatori in fuga gioielliere condannato a 14 anni in appello L’imputato | Giudici non hanno avuto coraggio

È stato condannato a 14 anni e 9 mesi dalla Corte d’assise d’appello di Torino Mario Roggero, il gioielliere che il 28 aprile del 2021 uccise due rapinatori e ne ferì un terzo in seguito a una rapina nella sua gioielleria a Grinzane Cavour, in provincia di Como. A dicembre del 2023, il tribunale di Asti aveva inflitto una condanna di 17 anni in primo grado. Nell’udienza del 12 novembre scorso, la procura generale di Torino aveva chiesto la conferma della pena. Secondo l’accusa, più che di legittima difesa si era trattato di una e propria esecuzione. Mario Roggero, infatti, sparò ai rapinatori in fuga dal negozio, rincorrendoli con la pistola in mano e facendo fuoco prima in strada e poi nell’auto su cui stavano fuggendo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Uccise due rapinatori in fuga, gioielliere condannato a 14 anni in appello. L’imputato: “Giudici non hanno avuto coraggio”

