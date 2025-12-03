Uccisa a botte irreperibile il marito

15.25 Una cinquantenne di origini macedoni è stata trovata morta in un'abitazione di Pianello Vallesina, frazione di Monte Roberto in provincia di Ancona. Secondo una ricostruzione,la donna sarebbe stata picchiata a morte dal marito, al momento irreperibile. Non si è presentato questa mattina al lavoro. L'uomo, un connazionale, era tornato a vivere con la vittima dopo una separazione. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Scopri altri approfondimenti

Emanuela Massicci, 45 anni, venne uccisa a botte dal marito: la sua agonia è durata ore - facebook.com Vai su Facebook

Femminicidio in provincia di Ancona, massacrata di botte in casa. Si cerca il marito. La diretta - L’uomo stamattina non si è presentato al lavoro, fa l’operaio in una azienda del posto ... Da ilrestodelcarlino.it

Femminicidio nelle Marche, donna di 50 anni trovata morta in casa. Si cerca il marito - Una cinquantenne di origini macedoni è stata trovata morta in un'abitazione di Pianello Vallesina, frazione di Monte Roberto in provincia di Ancona: secondo le prime informazioni la donna sarebbe stat ... Riporta repubblica.it

«Ti faccio fare la fine della tua amica Roua Nabi»: botte e minacce alla moglie, a Torino chiesta la condanna per un 42enne - Dopo essere stato denunciato, l'uomo ha minacciato la moglie facendo riferimento alla donna uccisa a coltellate dal marito violento nel settembre 2024: per lui il pm ha chiesto una condanna a 3 anni e ... Lo riporta torino.corriere.it