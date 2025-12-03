Uccisa a botte irreperibile il marito

15.25 Una cinquantenne di origini macedoni è stata trovata morta in un'abitazione di Pianello Vallesina, frazione di Monte Roberto in provincia di Ancona. Secondo una ricostruzione,la donna sarebbe stata picchiata a morte dal marito, al momento irreperibile. Non si è presentato questa mattina al lavoro. L'uomo, un connazionale, era tornato a vivere con la vittima dopo una separazione. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

