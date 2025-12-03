US Città di Pontedera | Simone Banchieri è il nuovo allenatore
E' Simone Banchieri il nuovo allenatore dell'US Città di Pontedera dopo l'esonero, annunciato nella tarda serata di martedì, di mister Leonardo Menichini.Classe 1974, Banchieri ha alle spalle una lunga esperienza in Serie C. Tra le altre, ha guidato il Novara dal 2019 al 2021, raggiungendo il. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
