Tv HBO Max sbarca in Italia il 13 gennaio con serie film e sport

Roma, 3 dic. (askanews) – HBO Max, il servizio streaming globale di Warner Bros. Discovery, sbarca in Italia il 13 gennaio 2026. Già disponibile in oltre 100 paesi, ha un’offerta che spazia tra le più celebri serie, film campioni d’incassi, storie tratte dalla realtà e sport in diretta. Per la prima volta, il pubblico italiano potrà accedere ai contenuti di HBO, Warner Bros. Pictures, Warner Bros. Television, DC Universe, Max Originals, Eurosport e altro in un’unica piattaforma, tramite l’app HBO Max. Tra i titoli più attesi a livello globale, la serie HBO Original A Knight of the Seven Kingdoms, il nuovo epico capitolo dell’universo di Game of Thrones e la seconda stagione di The Pitt, il medical drama Max Original trionfatore agli Emmy Awards. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

