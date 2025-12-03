Tutto ciò che voglio 2017 come finisce | spiegazione finale
Tutto ciò che voglio è un film del 2017 diretto da Ben Levin, che va in onda stasera su TV2000 e vede protagonista Dakota Fanning. Al centro della trama c’è Wendy, una ragazza autistica che è appassionata di Star Trek. Per partecipare a un concorso legato alla saga di Paramount Pictures, la giovane riesce finalmente a lasciare la sua casa di cura di San Francisco e raggiungere Los Angeles. Tutto ciò che voglio (2017): riassunto completo della trama. Leggi anche: Omen – L’origine del presagio come finisce: spiegazione finale. Il film inizia con Wendy, che soffre di autismo e vive in una casa-famiglia. 🔗 Leggi su Latuafonte.com
Approfondisci con queste news
Dopo 15 anni in questo settore, ho visto di tutto. E voglio dirti una verità scomoda. I preventivi bassi esistono per quattro motivi. E nessuno è a tuo favore. C'è chi non sa calcolare. È alle prime armi, sottostima tutto, poi a metà lavoro si accorge che i conti non tor - facebook.com Vai su Facebook