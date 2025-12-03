tutti uniti per salvarsi la fiorentina chiama a raccolta i propri tifosi

Firenze, 3 dicembre 2025 – Il mood lo ha ribadito anche ieri sera il direttore generale Alessandro Ferrari. Tutti uniti, insieme. Mai come stavolta. Solo così la Fiorentina potrà uscire da una situazione sportivamente drammatica, a cinque punti dalla salvezza e senza alcuna vittoria in campionato dopo tredici giornate. Vero che la situazione sembra del tutto eccezionale, perché la rosa gigliata per valore non è paragonabile a quelle delle squadre che lottano per salvarsi ogni anno, ma nella storia della Serie A con tre punti a vittoria nessuno si è mai salvato con questo score così negativo. Gli appelli si sono moltiplicati dopo il confronto che è andato in scena tra la squadra e i circa mille tifosi presenti a Bergamo nel settore ospiti. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

