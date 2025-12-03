Tutti gli eventi in programma per le festività a Natale ecco Abano street Christmas 2025

Padovaoggi.it | 3 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Prende il via ufficialmente nel fine settimana che precede la Festa dell’Immacolata “Abano Street Christmas 2025”, la corposa programmazione di eventi che accompagnerà cittadini e ospiti della città termale fino al 6 gennaio 2026 con spettacoli, allestimenti, concerti, laboratori e iniziative per. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

