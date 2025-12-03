Tutti contro le mafie al San Giacomo una giornata di riflessioni e testimonianze
Giovedì 11 dicembre, dalle 17.30 alle 10, alla chiesa di San Giacomo a Forlì si tiene l'incontro pubblico dal titolo “Contro le mafie: riflessioni e testimonianze”.L'incontro vedrà protagoniste le testimonianze di Alessandro Averna Chinnici, Capitano dell'Arma dei Carabinieri di Faenza e nipote. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Ormai lo sanno tutti: la Giornata della memoria e dell'impegno per le vittime innocenti delle mafie, il prossimo #21marzo, si svolgerà a Torino. Sei un/una insegnante, un educatore o educatrice e vuoi accompagnare ragazzi e ragazze delle tue classi a questo - facebook.com Vai su Facebook
#Azzardo e mafie: nel Lazio coinvolti 24 gruppi criminali Tutti i dati nel rapporto di Libera. Nel 2024 “giocati” a Roma 8,3 mld€ (+7,1% rispetto al 2023). Don Ciotti: «Il gioco è una promessa di riscatto che si trasforma in un abisso di solitudine» Vai su X
“Un pentito mi disse: la più grande arma contro la mafia? Parlatene di più”: la Chiesa che si batte contro la criminalità nel libro di don Marcello Cozzi - “Se da un lato non mancano figure ecclesiastiche che hanno ceduto alla paura o al compromesso, dall’altro ci sono sacerdoti che, vivendo il Vangelo fino in ... Segnala ilfattoquotidiano.it
Carlo Alberto Dalla Chiesa: Mattarella, “lo sforzo di tutti contro lo mafie essenziale per costruire una società più coesa e giusta” - “Il 3 settembre 1982, nell’attentato di via Isidoro Carini a Palermo, la mafia assassinava il prefetto Carlo Alberto Dalla Chiesa e la moglie Emanuela Setti Carraro, ferendo gravemente l’agente ... Lo riporta agensir.it
Mattarella, lo sforzo di tutti contro la mafia è essenziale - "Il 3 settembre 1982, nell'attentato di via Isidoro Carini a Palermo, la mafia assassinava il Prefetto Carlo Alberto Dalla Chiesa e la moglie Emanuela Setti Carraro, ferendo gravemente l'agente ... Lo riporta ansa.it
Ribellarsi alla violenza degli uomini sulle donne è un modo anche per lottare contro le mafie - Franca Viola, Lea Garofalo, Rita Atria: storie di resistenza femminile contro violenza maschile e potere mafioso ... Secondo ilfattoquotidiano.it
’Tutti in piazza’ contro la mafia. Arriverà anche l’autista di Falcone - A Brescello sono in programma gli incontri del Festival della legalità, dal titolo "Tutti in piazza". Da ilrestodelcarlino.it
Mafia a Bari, 12 arresti: colpo al clan Strisciuglio, trovati i manoscritti con le formule per l'affiliazione - Dodici arresti a Bari: i Carabinieri smantellano il clan Strisciuglio, accusato di mafia, traffico di droga ed estorsioni nel quartiere San Paolo. Secondo virgilio.it