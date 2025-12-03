Tutti contro le mafie al San Giacomo una giornata di riflessioni e testimonianze

Forlitoday.it | 3 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Giovedì 11 dicembre, dalle 17.30 alle 10, alla chiesa di San Giacomo a Forlì si tiene l'incontro pubblico dal titolo “Contro le mafie: riflessioni e testimonianze”.L'incontro vedrà protagoniste le testimonianze di Alessandro Averna Chinnici, Capitano dell'Arma dei Carabinieri di Faenza e nipote. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

tutti contro le mafie al san giacomo una giornata di riflessioni e testimonianze

© Forlitoday.it - "Tutti contro le mafie", al San Giacomo una giornata di riflessioni e testimonianze

Contenuti che potrebbero interessarti

tutti contro mafie san“Un pentito mi disse: la più grande arma contro la mafia? Parlatene di più”: la Chiesa che si batte contro la criminalità nel libro di don Marcello Cozzi - “Se da un lato non mancano figure ecclesiastiche che hanno ceduto alla paura o al compromesso, dall’altro ci sono sacerdoti che, vivendo il Vangelo fino in ... Segnala ilfattoquotidiano.it

Carlo Alberto Dalla Chiesa: Mattarella, “lo sforzo di tutti contro lo mafie essenziale per costruire una società più coesa e giusta” - “Il 3 settembre 1982, nell’attentato di via Isidoro Carini a Palermo, la mafia assassinava il prefetto Carlo Alberto Dalla Chiesa e la moglie Emanuela Setti Carraro, ferendo gravemente l’agente ... Lo riporta agensir.it

Mattarella, lo sforzo di tutti contro la mafia è essenziale - "Il 3 settembre 1982, nell'attentato di via Isidoro Carini a Palermo, la mafia assassinava il Prefetto Carlo Alberto Dalla Chiesa e la moglie Emanuela Setti Carraro, ferendo gravemente l'agente ... Lo riporta ansa.it

tutti contro mafie sanRibellarsi alla violenza degli uomini sulle donne è un modo anche per lottare contro le mafie - Franca Viola, Lea Garofalo, Rita Atria: storie di resistenza femminile contro violenza maschile e potere mafioso ... Secondo ilfattoquotidiano.it

’Tutti in piazza’ contro la mafia. Arriverà anche l’autista di Falcone - A Brescello sono in programma gli incontri del Festival della legalità, dal titolo "Tutti in piazza". Da ilrestodelcarlino.it

tutti contro mafie sanMafia a Bari, 12 arresti: colpo al clan Strisciuglio, trovati i manoscritti con le formule per l'affiliazione - Dodici arresti a Bari: i Carabinieri smantellano il clan Strisciuglio, accusato di mafia, traffico di droga ed estorsioni nel quartiere San Paolo. Secondo virgilio.it

Cerca Video su questo argomento: Tutti Contro Mafie San