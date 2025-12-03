Tutte le sneaker vintage dell' ultima stagione di Stranger Things

Sono trascorsi tre anni intensi e difficili da quando Stranger Things ci ha lasciati sospesi nell’oscurità del Sottosopra. Ora la banda di Hawkins è tornata: più matura, consapevole e, soprattutto, con tagli di capelli decisamente migliori. La serie ha sempre mostrato una cura maniacale per i dettagli, ma questa volta il reparto costumi ha superato se stesso, regalando alcuni dei look più memorabili mai visti sullo schermo. Tra questi, le sneaker rubano la scena. Modelli che sembrano usciti da forum di nicchia su Reddit o da lookbook giapponesi del 1986: scarpe da tennis old school, runner retrò e altre chicche che trasformano Stranger Things in una celebrazione involontaria della cultura sneaker. 🔗 Leggi su Gqitalia.it © Gqitalia.it - Tutte le sneaker vintage dell'ultima stagione di Stranger Things

