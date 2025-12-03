Tutte le salite del Giro d’Italia 2026 | i GPM tappa per tappa e le categorie Definita la Cima Coppi

Il Giro d’Italia 2026 proporrà una lunga serie di salite: i vari GPM ricopriranno un ruolo fondamentale per le dinamiche della Corsa Rosa e determineranno la classifica generale. Scopriamo tutti i Gran Premi della Montagna e le varie categorie. La Cima Coppi, ovvero la vetta più elevata, sarà il Passo Giau. GPM GIRO D’ITALIA 2026. PRIMA TAPPA (Nesebar-Burgas): Burgas Lake (quarta categoria) SECONDA TAPPA (Burgas-Velko Tarnovo): Byala Pass (terza categoria), Vratniik Pass (terza categoria), Lyaskovets Monastery Pass (terza categoria) TERZA TAPPA (Plovdiv-Sòfia): Borovec Pass (seconda categoria) QUARTA TAPPA (Catanzaro-Cosenza): Cozzo Tunno (seconda categoria) QUINTA TAPPA (Praia a Mare-Potenza): Prestieri (terza categoria), Montagna Grande di Viggiano (seconda categoria) SESTA TAPPA (Paestum-Napoli): Fuorigrotta (quarta categoria) SETTIMA TAPPA (Formia-Blockhaus): Roccaraso (seconda categoria), Blockhaus (prima categoria, arrivo in salita) OTTAVA TAPPA (Chieti-Fermo): Montefiore d’Aso (terza categoria), Monterubbiano (quarta categoria), Capoarco (quarta categoria), Fermo (quarta categoria, arrivo in salita) NONA TAPPA (Cervia-Corno alle Scale): Querciola (terza categoria), Corno alle Scale (prima categoria, arrivo in salita) DECIMA TAPPA (Viareggio-Massa, cronometro individuale): non sono previsti GPM UNDICESIMA TAPPA (Porcari-Chiavari): Passo del Termine (terza categoria), Colle di Guaitarola (seconda categoria), San Bartolomeo (terza categoria) DODICESIMA TAPPA (Imperia-Novi Ligure): Colle Giovo (terza categoria), Bric Berton (terza categoria) TREDICESIMA TAPPA (Alessandria-Verbania): Bieno (quarta categoria), Ungiasca (terza categoria) QUATTORDICESIMA TAPPA (Aosta-Pila): Saint-Barthelemy (prima categoria), Doues (terza categoria), Lin Noir (prima categoria), Verrogne (seconda categoria), Pila (prima categoria, arrivo in salita) QUINDICESIMA TAPPA (Voghera-Milano): non sono previsti GPM SEDICESIMA TAPPA (Bellinzona-Carì): Torre (terza categoria), Leontica (seconda categoria), Torre (terza categoria), Leontica (seconda tappa), Carì (prima categoria, arrivo in salita) DICIASSETTESIMA TAPPA (Cassano d’Adda-Andalo): Passo dei Tre Termini (terza categoria), Cocca di Lodrino (terza categoria), Andalo (terza categoria) DICIOTTESIMA TAPPA (Fai della Paganella-Pieve di Soligo): Fastro (terza categoria), Muro di Ca’ del Poggio (quarta categoria) DICIANNOVESIMA TAPPA (Feltre-Alleghe): Passo Duran (prima categoria), Coi (seconda categoria), Forcella Staulanza (seconda categoria), Passo Giau (Cima Coppi), Passo Falzarego (seconda categoria), Alleghe (Pian di Pezzè, seconda categoria, arrivo in salita) VENTESIMA TAPPA (Gemona del Friuli-Piancavallo): Clauzetto (terza categoria), Piancavallo (prima categoria), Piancavallo (prima categoria, arrivo in salita) VENTUNESIMA TAPPA (Roma-Roma): non sono previsti GPM. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Tutte le salite del Giro d’Italia 2026: i GPM tappa per tappa e le categorie. Definita la Cima Coppi