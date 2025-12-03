Turnover per Conte pronti due debutti | le probabili formazioni di Napoli-Cagliari

Gazzetta.it | 3 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Per il Napoli Lucca c'è, mentre si prepara l'esordio per Vergara e Ambrosino. Tra le fila del Cagliari confermato Caprile, davanti spazio a Pavoletti e Kilicsoy. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

turnover per conte pronti due debutti le probabili formazioni di napoli cagliari

© Gazzetta.it - Turnover per Conte, pronti due debutti: le probabili formazioni di Napoli-Cagliari

Altre letture consigliate

Verso Napoli-Cagliari, per Conte turnover ridotto all'osso - Il ds Manna: "Gilmour e de Bruyne torneranno a febbraio, Anguissa un po' prima. Secondo rainews.it

turnover conte pronti dueVerso Napoli Cagliari, ampio turnover in vista per gli azzurri? Ecco cosa filtra sulla formazione di Conte - Verso Napoli Cagliari, il tecnico azzurro Antonio Conte potrebbe effettuare un ampio turnover in vista del match di Coppa Italia Il mercoledì di calcio è di scena allo Stadio Diego Armando Maradona, d ... Si legge su cagliarinews24.com

Napoli, Conte pronto al turnover: “E’ una necessità”. Hojlund tenta il sorpasso su Lucca - Sulla carta l’opportunità c’è e sarebbe pure allettante, per il Napoli, in campo allo stadio Franchi poco dopo la super sfida Juve- repubblica.it scrive

turnover conte pronti dueConte sfida l'emergenza con il turnover: le scelte per Napoli-Cagliari - In campo già ieri, a poche ore dalla trasferta a Roma e a due giorni dalla partita di domani contro il Cagliari negli ottavi di Coppa Italia: sfida secca, in ballo ci sono i quarti, c ... msn.com scrive

Coppa Italia, Antonio Conte contro il Cagliari vara il super turnover per il Napoli - Massiccio turnover in Coppa Italia contro il Cagliari, in un match che capità a metà settimana, tra la sfida con la Roma e il ... Segnala msn.com

Conte: turnover con la Fiorentina. Difesa inedita, tentazione Hojlund - Antonio Conte inquadra subito la nuova dimensione in cui sta per entrare il Napoli, alla vigilia della sfida di stasera contro la Fiorentina al Franchi (20. Scrive napoli.repubblica.it

Cerca Video su questo argomento: Turnover Conte Pronti Due