Tempo di lettura: 2 minuti Le associazioni della filiera turistica campana hanno inviato al neo-governatore Roberto Fico una nota formale per sollecitare attenzione sulla prossima nomina dell’assessore al Turismo, definita “ una scelta strategica in un momento cruciale ”. Nella lettera, firmata da Cesare Foà (presidente ADVunite e Aidit Campania Federturismo), Amedeo Conte (presidente Sistema Trasporti Campania), Susy Di Martire (presidente dell’Associazione Guide turistiche Campania), Paolo Cappelli (presidente FIGAV, Federazione Italiana Guide Alpine Vulcanologiche) e Sergio Fedele (presidente Atex), viene richiamata la necessità di continuità rispetto al lavoro avviato nelle precedenti consiliature, soprattutto alla luce degli impegni già fissati, come la Coppa America, che impongono – scrivono le associazioni – “ una guida competente e pienamente consapevole delle dinamiche del settore”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Turismo in Campania, le associazioni scrivono a Fico: “Scelga un assessore con competenze reali”