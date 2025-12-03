Turismo culturale l’Italia riscopre le sue radici e guarda anche all’Egitto

Negli ultimi anni il turismo culturale è tornato al centro della scena italiana. Dopo il trauma della pandemia, l’immagine dei centri storici svuotati è diventata un ricordo sempre più lontano, sostituita da città d’arte affollate, musei pieni, borghi che rinascono grazie a visitatori in cerca non solo di belle foto, ma di identità, storia, senso di appartenenza. L’Italia, quando decide di crederci davvero, dimostra di avere ancora una volta la carta vincente: un patrimonio culturale unico al mondo, intreccio di Roma antica, Medioevo, Rinascimento, tradizioni locali e fede. Roma, Firenze, Venezia, Napoli, ma anche le aree archeologiche “meno celebri” stanno vivendo un nuovo interesse. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

