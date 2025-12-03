Sono tutti cresciuti dietro un bancone di una hall di un hotel e rappresentano la seconda, terza e quarta generazioni degli albergatori non solo di Pesaro, ma anche di Fano, Urbino e dell’intera provincia. Figli d’arte che ora prendono il microfono in mano per far sentire la loro voce attraverso il Comitato Territoriale Giovani Albergatori che nasce all’interno della Confcommercio. E ieri mattina nella sede dell’associazione, dopo i discorsi le firme della costituzione di questo gruppo con l’assegnazione delle cariche. Presidente Giovanni Amadei che ha tre alberghi nella zona mare; i consiglieri sono: Giovanni Signorini, Luca Manenti con la sorella Sara, Camilla Berti, Matteo Pedini e Alice Bianchi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Turismo, avanza la seconda linea. Arrivano i giovani albergatori