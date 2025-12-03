Turbine eoliche Gevi al top in innovazione

Un podio per l’innovazione. Gevi si aggiudica la seconda edizione della Energy Innovation Cup. La startup con sede a Pontederasviluppa turbine eoliche verticali di nuova generazione, equipaggiate con intelligenza artificiale autoapprendente, capaci di adattarsi a qualsiasi condizione di vento, anche in contesti urbani o su tetti con venti ridotti. L’azienda opera nel campo delle tecnologie per l’energia rinnovabile, un settore in rapida crescita: di fronte alla necessità sempre più urgente di ridurre le emissioni e contrastare i cambiamenti climatici, le aziende cercano soluzioni energetiche pulite, efficienti e sostenibili. 🔗 Leggi su Lanazione.it

