Tú Sí Que Vales finale col botto | arriva Francesca Fagnani per il Lipsync

Chiamatelo scambio di cortesie, o semplicemente un gioco di ospitate che continua. Dopo aver accolto Maria De Filippi in ogni puntata dell'ultima stagione di Belve, ora è Francesca Fagnani a ricambiare il gesto tornando negli studi della collega. Secondo quanto anticipato da Davide Maggio, la giornalista sarà protagonista della finalissima della dodicesima edizione di Tú Sí Que Vales, in onda sabato 6 dicembre 2025 in prima serata su Canale 5. Un'apparizione attesa, che aggiunge un tassello in più a un legame televisivo ormai consolidato. La Fagnani in scena per la finale del Lipsync. La presenza della conduttrice di Belve non sarà una semplice comparsata.

