Trump | Putin vuole lo stop alla guerra e il ritorno alla vita normale

Donald Trump pensa che il presidente russo Vladimir Putin «vorrebbe mettere fine alla guerra» con l’Ucraina. «Questa è l’impressione che hanno avuto», ha detto Trump, commentando l’incontro a Mosca a cui hanno partecipato l’inviato speciale Steve Witkoff e il genero del presidente, Jared Kushner. «Io penso - ha aggiunto - che gli piacerebbe tornare a una vita normale, penso che vorrebbe. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Trump: Putin vuole lo stop alla guerra e il ritorno alla vita normale

