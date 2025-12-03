Trump Netanyahu e la grande coalizione degli impuniti

Nelle stesse ore in cui bombarda le navi dei presunti trafficanti venezuelani, in violazione di qualunque principio di diritto internazionale, Donald Trump concede la grazia Juan Orlando Hernández, ex presidente dell’Honduras, condannato negli Stati Uniti a ben quarantacinque anni di carcere per traffico di droga. Negli stessi giorni in cui attacca il presidente ucraino Volodymyr Zelensky per l’inchiesta sulla corruzione che ha coinvolto alcuni ministri e suoi stretti collaboratori, il presidente americano torna a chiedere la grazia per Benjamin Netanyahu, che di processi per corruzione, a suo carico, ne ha tre. 🔗 Leggi su Linkiesta.it © Linkiesta.it - Trump, Netanyahu e la grande coalizione degli impuniti

