Trump | gli immigrati somali? Spazzaura

3.45 Durante una riunione di governo a Washington,Trump ha scatenato dure polemiche attaccando la comunità somala del Minnesota, definendo i migranti "spazzatura" e annunciando una nuova operazione ICE contro gli irregolari. Il presidente ha sostenuto che la Somalia è "un Paese che non funziona" e le associazioni dei diritti denunciano che queste parole innescheranno una stratta sui controlli e le conseguenti deportazioni. Nel mirino anche la deputata democratica Ilhan Omar, da Trump etichettata come "spazzatura". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it