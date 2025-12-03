Trump dorme durante riunione di gabinetto é la seconda volta in un mese Leavitt minimizza | Era solo concentrato ascoltava - VIDEO

Secondo delle immagini registrate durante la riunione di gabinetto, il presidente Trump sembrerebbe mostrare di nuovo evidenti segni di stanchezza. Leavitt minimizza: “Era solo concentrato, ascoltava” Martedì 2 dicembre il presidente Donald Trump è apparso in difficoltà nel restare sveglio du. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - "Trump dorme durante riunione di gabinetto", é la seconda volta in un mese, Leavitt minimizza: “Era solo concentrato, ascoltava” - VIDEO

News recenti che potrebbero piacerti

Trump dorme nello Studio Ovale? Le foto ‘sospette’ e la risposta della Casa Bianca - facebook.com Vai su Facebook

“Trump dorme durante una riunione in diretta tv”. La replica della Casa Bianca: “Era solo concentrato”. Il video - La Casa Bianca smentisce che il presidente si sia addormentato durante una riunione trasmessa in diretta televisiva. Si legge su ilfattoquotidiano.it

"Trump dorme durante la riunione di Gabinetto". "No, era solo concentrato" - Il presidente Donald Trump è apparso in difficoltà nel restare sveglio martedì durante una riunione di gabinetto alla Casa Bianca, chiudendo gli occhi e, a tratti, sembrando appisolarsi. Segnala repubblica.it

La prima strana riunione del governo Trump, con Elon Musk - Mercoledì la prima riunione di governo dell’amministrazione Trump, un evento pubblico trasmesso in diretta streaming, è stata dominata dall’alleanza tra Musk e Trump, e dal modo deciso in cui il ... Segnala ilpost.it

Trump per più di tre ore in tv (record), oggi replica con la riunione su Gaza. L’ossessione del Nobel - È durata tre ore e 17 minuti la riunione di governo odierna presieduta da Donald Trump, in diretta tv. Da blitzquotidiano.it

Stati Uniti: prima riunione del gabinetto di Trump, interviene anche Musk - Nel primo incontro del suo nuovo governo, il presidente Usa è tornato a minacciare l'Ue di nuovi dazi. Scrive it.euronews.com

'Trump presiederà una 'grande riunione' su Gaza' - "Domani (mercoledì) avremo un grande incontro alla Casa Bianca, sotto la guida del presidente, ... Da quotidiano.net