Trump a Mosca per i negoziati | Che disastro

Così Trump: “«I nostri sono in Russia per vedere se riusciamo a sistemare la situazione, che non è facile. Che disastro». Anche Donald Trump, impegnato ieri sera in un lungo Consiglio dei ministri, attendeva notizie da Mosca: dove Vladimir Putin aveva preparato con cura lo scenario in cui ha ricevuto gli emissari del presidente americano, il genero Jared Kushner e Steve Witkoff.” Lo scrive nella edizione odierna “Il Sole 24 Ore” che parla Il piano Trump visto da Putin. Il Presidente russo Putin è arrivato al tavolo delle trattative con due ore di ritardo, scrive sempre il Sole. Un atteggiamento teso a marcare la superiorità di Putin rispetto soprattutto ai nemici ucraini. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com © Gbt-magazine.com - Trump a Mosca per i negoziati: “Che disastro”

