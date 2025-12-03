Trulli riqualificati per diventare alberghi anche il Consiglio di Stato dice sì

Il Consiglio di Stato – come aveva già fatto il Tribunale amministrativo regionale nel novembre di due anni fa – ha respinto il ricorso presentato da “I Gabbiani del Parco di Costa Ripagnola -un volo libero in difesa dell’ambiente snaturato dalla legge del cemento”, contro il progetto della società Serim di recupero architettonico dei trulli a destinazione turistico alberghiera sulla costa di Polignano a Mare, nel Barese. La sentenza chiude un contenzioso durato anni che ha interessato le aule della giustizia penale (le indagini si sono concluse con archiviazioni) e amministrativa. Il comitato ambientalista e un cittadino polignanese avevano impugnato la determina regionale con la quale nel 2022 era stato autorizzato l’intervento di riqualificazione dei trulli che prevedeva “il restauro e il risanamento conservativo, senza aumento di volumetria, di dieci costruzioni rurali”, un tempo usate come deposito di attrezzi agricoli, da destinare ad attività turistica. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

