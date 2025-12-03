Truffa Superbonus commercialista a giudizio

Truffa milionaria con il Superbonus 110 per cento, nei guai anche un commercialista di Tolentino: Fabrizio Masè, 50 anni, ieri è stato rinviato a giudizio. La vicenda che vede coinvolto il commercialista è la stessa per cui erano già finite sotto processo sette persone: Marsel Mati, 34 anni, la madre di 62 anni, Shpresa Mati, la sorella 32enne Marsida e la moglie 28enne Alba Mati, tutti residenti a Tolentino, poi l’architetto Pier Luigi Lunghi, 69 anni, residente a Martinsicuro, Carlo Pisciotta, 68 anni, e il consulente aziendale e del lavoro Giuseppe Ruiti Spurio, 59 anni, entrambi residenti a Tolentino, accusati, a vario titolo, di associazione a delinquere finalizzata alla truffa o indebita percezione erogazioni pubbliche, falso ideologico, trasferimento fraudolento di valori, riciclaggio e autoriciclaggio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Truffa Superbonus, commercialista a giudizio

Altri contenuti sullo stesso argomento

?Lamezia Terme. Superbonus edilizio: avviso di conclusione indagini per truffa - facebook.com Vai su Facebook

Truffa Superbonus 110, "condominio fantasma" a Siracusa: sequestro da 10 milioni @TgrRai Vai su X

Truffa Superbonus, commercialista a giudizio - Tolentino, il professionista accusato con un imprenditore edile di aver attestato la conformità delle operazioni. Si legge su ilrestodelcarlino.it

Truffa sul Superbonus 110% a Varedo: 5 rinvii a giudizio - Aveva nel “cassetto fiscale” dell’impresa crediti d’imposta per circa 4,3 milioni di euro per i cosiddetti crediti Superbonus 110%. Come scrive ilgiorno.it

Truffa con il Superbonus, sette a processo - Tolentino (Macerata), 20 giugno 2025 – Truffa milionaria con il Superbonus 110 per cento, sette rinviati ai giudizio. Come scrive ilrestodelcarlino.it

Truffa del superbonus, arrestati due commercialisti e un imprenditore - Profitti illeciti con crediti di imposta su falsi stati di avanzamento dei lavori. Si legge su rainews.it

Truffa superbonus 110, sequestri per un milione, 4 indagati - Un'indagine della guardia di finanza sui lavori finanziati con il superbonus 110 per cento ha portato al sequestro preventivo del valore di un milione di euro. Segnala rainews.it

Casa Zero, sei persone a giudizio per associazione a delinquere per la truffa del Superbonus da 50milioni di euro - Sono sei le persone rinviate a giudizio per associazione a delinquere e truffa ai danni dello Stato: amministratori reali e asseveratori del Consorzio Casa Zero e delle società collegate con ... Scrive ilgazzettino.it