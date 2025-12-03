Truffa dell' incidente a Brescia anziano raggirato ma i Carabinieri bloccano la ladra | come è stata scoperta

Notizie.virgilio.it | 3 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Cittadina polacca arrestata a Brescia per tentata truffa: simulato incidente per estorcere denaro a un anziano. Decisivo l'intervento dei Carabinieri. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it

truffa dell incidente a brescia anziano raggirato ma i carabinieri bloccano la ladra come 232 stata scoperta

© Notizie.virgilio.it - Truffa dell'incidente a Brescia, anziano raggirato ma i Carabinieri bloccano la ladra: come è stata scoperta

