Trovato morto in porto vecchio poco dopo lo sgombero
Oggi pomeriggio, 3 dicembre, poco dopo le 15, una persona è stata trovata morta in un magazzino del Porto vecchio. La questura conferma che si tratta di un cittadino algerino di 32 anni, Hichem Billal Magoura: la salma è stata rinvenuta da un uomo originario del Marocco e si trovava nella stanza. 🔗 Leggi su Triesteprima.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Uomo trovato morto in casa, la Cassazione respinge il ricorso: la moglie resta in carcere | https://shorturl.at/Q85Be - facebook.com Vai su Facebook
Studente fuorisede trovato morto in casa, domani i funerali. La famiglia: "Nessun giallo, morto per cause naturali" ift.tt/4uxDKRo Vai su X
Trovato morto a 23 anni, la scoperta choc al porto di Trieste: chi era la vittima - Nel corso di operazioni di sgombero in una struttura abbandonata del Porto Vecchio a Trieste, oggi pomeriggio mercoledì 3 dicembre, è ... Secondo msn.com