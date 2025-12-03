Trovato morto in porto vecchio poco dopo lo sgombero

Oggi pomeriggio, 3 dicembre, poco dopo le 15, una persona è stata trovata morta in un magazzino del Porto vecchio. La questura conferma che si tratta di un cittadino algerino di 32 anni, Hichem Billal Magoura: la salma è stata rinvenuta da un uomo originario del Marocco e si trovava nella stanza. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

trovato morto porto vecchioTrovato morto a 23 anni, la scoperta choc al porto di Trieste: chi era la vittima - Nel corso di operazioni di sgombero in una struttura abbandonata del Porto Vecchio a Trieste, oggi pomeriggio mercoledì 3 dicembre, è ... Secondo msn.com

