Trovato agonizzante muore in un parcheggio a 34 anni | l’amico chiama i soccorsi ma poi si allontana

LECCE – Avverte un malore, esce dall’auto, poi si accascia al suolo. Poco dopo, muore fra le braccia dei soccorritori del 118. Tutto questo, dopo essere stati avvisati da un amico che l’accompagnava. Salvo allontanarsi dalla scena prima dell’arrivo dell’ambulanza.Non è proprio un giallo, ma in. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

