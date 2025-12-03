Trova una busta con 3mila euro e la porta dai carabinieri | il proprietario l' aveva persa al supermercato

Un momenti di distrazione che poteva costare molto caro a un pensionato di 89 anni. Per la precisione 3.250 euro, ossia la somma che l'anziano, residente in Lombardia, aveva smarrito in un supermercato di Riccione, in provincia di Rimini. Per fortuna, la busta con dentro il denaro è stata trovata. 🔗 Leggi su Today.it

