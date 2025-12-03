Troppo presto per pensare alla manicure natalizia? Ecco alcune idee per unghie comunque prenatalizie e originali a prova di brindisi

Iodonna.it | 3 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

I n attesa delle manicure festibve e natalizie, le tendenze unghie di dicembre puntano su profondità cromatica, sensualità sussurrata e dettagli bijoux. Le tendenze arrivano soprattutto da TikTok, dove gli hashtag dedicati alle “fall nails” superano ogni settimana milioni di visualizzazioni. Il mood comune è chiaro: eleganza quiet luxury, texture lucide, micro-decorazioni preziose e palette che oscillano tra comfort e audacia. Unghie di tendenza 2025: 5 idee protagoniste dell’anno X Leggi anche › Unghie color cioccolato: la manicure è gusto “fondente” › Princess nails: la tendenza unghie nude e “principesche”, stile Kate Middleton Unghie borgogna, ciliegia e rosso vino, per dicembre. 🔗 Leggi su Iodonna.it

troppo presto per pensare alla manicure natalizia ecco alcune idee per unghie comunque prenatalizie e originali a prova di brindisi

© Iodonna.it - Troppo presto per pensare alla manicure natalizia? Ecco alcune idee per unghie (comunque) prenatalizie e originali, a prova di brindisi

Approfondisci con queste news

Non è mai troppo presto per pensare alla pensione - Suo padre, negli Anni 80, ha avviato un’azienda di attrezzature per la ristorazione, un’attività che fin da ... Come scrive grazia.it

Cerca Video su questo argomento: Troppo Presto Pensare Manicure