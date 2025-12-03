Troppa Inter per il Venezia | gli arancioneroverdi perdono 5-1

Veneziatoday.it | 3 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un Venezia rimaneggiato esce sconfitto da San Siro nella sfida valevole per gli ottavi di finale di Coppa Italia contro l'Inter. Per proseguire nella competizione, agli arancioneroverdi sarebbe servito un vero e proprio miracolo sportivo, troppa la differenza di qualità e intensità tra gli uomini. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

Immagine generica

Scopri altri approfondimenti

troppa inter venezia arancioneroverdiInter, tutto facile con il Venezia: il 5-1 vale i quarti. Si sblocca Diouf - L'ex Lens apre le marcature: seguono Esposito, la doppietta di Thuram e Bonny. sportmediaset.mediaset.it scrive

troppa inter venezia arancioneroverdiDIRETTA/ Inter Venezia (risultato finale 5-1), nerazzurri ok con una Manita (Coppa Italia, 3 dicembre 2025) - Coppa Italia, Diretta Inter Venezia, streaming video tv: i nerazzurri se la vedranno contro i lagunari che mlitano in Serie B (3 dicembre 2025) ... Da ilsussidiario.net

troppa inter venezia arancioneroverdiVenezia travolto, Inter sul velluto ai quarti di Coppa: doppietta di Thuram, in gol anche Diouf - 1 RETI: 18' pt Diouf, 20' pt Esposito, 34' pt e 6' st Thuram, 21' st Sagrado, 31' st Bonny. Si legge su gazzettadelsud.it

troppa inter venezia arancioneroverdiCoppa Italia, tutto facile per l'Inter: Venezia sconfitto 5-1 - Non c'è stata partita a San Siro, il Venezia è stato assente ingiustificato e l'Inter ha banchettato con gol e gioco. Da msn.com

Inter, tutto facile col Venezia: 5-1 e vola ai quarti di finale di Coppa Italia - Manita dell'Inter al Venezia agli ottavi di Coppa Italia ... Secondo msn.com

LIVE - Inter-Venezia 4-0, 61': arriva il momento di Cocchi che rileva Luis Henrique. Dentro anche Bonny - Arrivano i cambi: dentro Bonny e Cocchi, fuori Thuram e Luis Henrique. msn.com scrive

Cerca Video su questo argomento: Troppa Inter Venezia Arancioneroverdi