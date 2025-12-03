Troppa Inter per il Venezia | gli arancioneroverdi perdono 5-1

Un Venezia rimaneggiato esce sconfitto da San Siro nella sfida valevole per gli ottavi di finale di Coppa Italia contro l'Inter. Per proseguire nella competizione, agli arancioneroverdi sarebbe servito un vero e proprio miracolo sportivo, troppa la differenza di qualità e intensità tra gli uomini. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

Le parole 'problema' e 'Lautaro' non possono stare nella stessa frase. Si deve ripartire da lui, poi ci penseranno Thuram, ma anche Bonny e Pio, a togliergli responsabilità. Forse ne sente troppa, ma è una benedizione per l’Inter. " Klinsmann ci parla dalla Calif - facebook.com Vai su Facebook

Troppa Inter per una Lazio volenterosa, alla quale però manca la forza e la capacità tecnica di mettere in difficoltà una squadra come quella nerazzurra. Tatticamente nulla da eccepire, ma si sente troppo l’assenza di fantasia e di un… centravanti #InterLazio Vai su X

Inter, tutto facile con il Venezia: il 5-1 vale i quarti. Si sblocca Diouf - L'ex Lens apre le marcature: seguono Esposito, la doppietta di Thuram e Bonny. sportmediaset.mediaset.it scrive

DIRETTA/ Inter Venezia (risultato finale 5-1), nerazzurri ok con una Manita (Coppa Italia, 3 dicembre 2025) - Coppa Italia, Diretta Inter Venezia, streaming video tv: i nerazzurri se la vedranno contro i lagunari che mlitano in Serie B (3 dicembre 2025) ... Da ilsussidiario.net

Venezia travolto, Inter sul velluto ai quarti di Coppa: doppietta di Thuram, in gol anche Diouf - 1 RETI: 18' pt Diouf, 20' pt Esposito, 34' pt e 6' st Thuram, 21' st Sagrado, 31' st Bonny. Si legge su gazzettadelsud.it

Coppa Italia, tutto facile per l'Inter: Venezia sconfitto 5-1 - Non c'è stata partita a San Siro, il Venezia è stato assente ingiustificato e l'Inter ha banchettato con gol e gioco. Da msn.com

Inter, tutto facile col Venezia: 5-1 e vola ai quarti di finale di Coppa Italia - Manita dell'Inter al Venezia agli ottavi di Coppa Italia ... Secondo msn.com

LIVE - Inter-Venezia 4-0, 61': arriva il momento di Cocchi che rileva Luis Henrique. Dentro anche Bonny - Arrivano i cambi: dentro Bonny e Cocchi, fuori Thuram e Luis Henrique. msn.com scrive