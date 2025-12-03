Trieste bimba di 8 anni portata via da scuola e inserita in comunità | la madre non la vede da mesi

Da febbraio una bambina triestina di otto anni vive in una comunità educativa della provincia di Udine, lontana dalla madre e dai fratelli più piccoli. La giornata in cui tutto è cambiato risale all’11 febbraio: gli operatori sono andati direttamente a prenderla a scuola, trasferendola poi in una struttura protetta. Da allora la madre non ha più potuto incontrarla di persona. Un caso complesso. La vicenda si inserisce in un percorso giudiziario lungo e ancora aperto. La capacità genitoriale della donna è stata sospesa sulla base di relazioni dei servizi sociali, gli stessi che in passato avevano autorizzato incontri tra un’altra madre, paziente psichiatrica, e il piccolo Giovanni Trame, poi tragicamente ucciso durante una visita protetta. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Trieste, bimba di 8 anni portata via da scuola e inserita in comunità: la madre non la vede da mesi

Scopri altri approfondimenti

Cari Turisti a Trieste, domenica cinema! E i bambini? I bambini fanno il laboratorio artistico di CUCU' nella stanza accanto, e se fanno i bravi @Mug gli dà anche la merenda. Grazie a La Cappella Underground e Cinema Ariston per l'idea! - facebook.com Vai su Facebook

Trieste, bimba di 8 anni prelevata da scuola e portata in comunità. La mamma: «Ridatemi mia figlia» - «Non vedo mia figlia dal vivo dall’11 febbraio, da quando sono andati a prelevarla da scuola e l’hanno portata in una casa famiglia». Segnala ilmattino.it

Bimba portata da scuola in comunità, madre ‘non la vedo da mesi’ - (ANSA) – TRIESTE, 03 DIC – "Non vedo mia figlia di 8 anni, dal vivo, dall’11 febbraio, da quando sono andati a prelevarla da scuola e l’hanno portata in una casa famiglia". msn.com scrive

Bambina di 8 anni prelevata da scuola e portata via dalla sua mamma: «Ridatemi mia figlia, non la vedo da 9 mesi» - «Non vedo mia figlia dal vivo dall’11 febbraio, da quando sono andati a prelevarla da scuola e l’hanno portata in una casa famiglia». Segnala ilgazzettino.it

La bambina prelevata da scuola e portata in comunità a Trieste: «Non la vedo da febbraio» - «Non vedo mia figlia dal vivo dall’11 febbraio, da quando sono andati a prelevarla da scuola e l’hanno portata in una casa famiglia». Scrive msn.com

Bimbo di 9 anni ucciso dalla madre, il padre: “Mi ero opposto agli incontri tra lei e nostro figlio da soli, aveva già tentato di strozzarlo” - Paolo Trame aveva segnalato la pericolosità della madre del piccolo Giovanni: "Aveva già tentato di strozzarlo" ... Secondo ilfattoquotidiano.it

Abusi sessuali su bimba di 8 anni. Condannato il compagno della nonna - Bologna, 2 ottobre 2025 – Abusi sessuali ripetuti su una bimba che all’epoca aveva 8 anni: condannato a un anno e sei mesi il compagno della nonna per violenza sessuale aggravata dall’età della ... Secondo ilrestodelcarlino.it