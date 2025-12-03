Tempo di lettura: 2 minuti Tricologia Oncologica, progetto nato dal lavoro congiunto della dott.ssa Rosa Giannatiempo e della dott.ssa Fiorella Bini, annuncia il suo prossimo importante appuntamento il 13 dicembre 2025 ad Angri (Salerno). L’evento è nato dalla collaborazione con il Distretto di Prevenzione dell’ASL Salerno, diretto dal dott. Michele Cantelmi, grazie al supporto della dott.ssa Gerarda Montella, che ne coordinerà la gestionale e il contributo dell’ Associazione Anardi e l’ Associazione Moscati.. Mission e storia del progetto Tricologia Oncologica nasce con l’obiettivo di portare attenzione, informazione e supporto a chi affronta un percorso oncologico, partendo da uno degli aspetti più dolorosi e spesso sottovalutati: la perdita dei capelli. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Tricologia Oncologica: il percorso si rafforza con il prossimo incontro nazionale ad Angri