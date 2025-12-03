Trianon Viviani da Peppe Barra ai 99 Posse | il cartellone 2026 tra tradizione e contemporaneità

Il Trianon Viviani presenta la seconda parte della sua stagione “appassiunata”, ovvero gli spettacoli teatrali e musicali, le stand up comedy e gli eventi speciali programmati nell’arco temporale che va da venerdì 2 gennaio a domenica 17 maggio.Marisa Laurito, al suo sesto anno alla guida. 🔗 Leggi su Napolitoday.it © Napolitoday.it - Trianon Viviani, da Peppe Barra ai 99 Posse: il cartellone 2026 tra tradizione e contemporaneità

Leggi anche questi approfondimenti

SQUALLOR FOREVER Teatro Trianon Viviani, Napoli 27 MARZO 2026 Accademia delle Opere-MediArt in collaborazione con Radio Squallor presentano il Concerto dedicato agli Squallor,con la Opera Squallid Orchestra e molto altro... NAPOL - facebook.com Vai su Facebook

TRIANON VIVIANI - Da Peppe Barra ai 99 Posse, il cartellone 2026 tra tradizione e contemporaneità, la programmazione - Quarantasei appuntamenti da gennaio a maggio 2026: teatro, concerti, stand up comedy e eventi speciali Gli omaggi a Roberto De Simone e James Senese Il Trianon Viviani Il Trianon Viviani presenta la s ... Lo riporta napolimagazine.com

Trianon Viviani, 46 eventi fra tradizione e contemporaneità - "In questa seconda parte di stagione ho cercato di diversificare le scelte per andare incontro alle richieste di un pubblico più vasto con tanti spettacoli teatrali e musicali, ma anche stand up comed ... Riporta ansa.it

Da Peppe Barra ai 99 Posse, ecco la “stagione appassiunata" del Trianon Viviani - «In questi sei anni di direzione artistica ho pensato con amore al teatro Trianon Viviani, tutti i giorni mettendoci testa e cuore. Lo riporta ilroma.net

Trianon, l’omaggio a De Simone e Senese - C’è un filo ostinato che attraversa la seconda parte della stagione del Trianon Viviani e tiene insieme mondi diversi senza mai farli collidere: un filo che unisce la memoria e la ... Da ilmattino.it

Trianon, quarantasei appuntamenti da gennaio a maggio 2026 - Il Trianon Viviani presenta la seconda parte della sua stagione “appassiunata”, ovvero gli spettacoli teatrali e musicali, le stand up comedy e gli eventi ... napolivillage.com scrive

Al Trianon Viviani da gennaio a maggio cartellone con 55 titoli - Dopo le ultime rappresentazioni della "Cantata dei Pastori" con Peppe Barra (dal primo al 6 gennaio), il cartellone del Teatro Trianon Viviani di Napoli prende il via il 10 gennaio con il concerto di ... Si legge su ansa.it