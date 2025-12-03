Treviglio il cantiere politico del centrosinistra prende il via in vista delle elezioni 2027 con proposte idee e strategie per la città

Treviglio. Un cantiere politico. È quello che ha preso il via ufficialmente in vista delle elezioni amministrative del 2027 e che coinvolge diverse realtà del centrosinistra, partiti, associazioni e cittadini per avviare un nuovo dialogo tra le diverse realtà trevigliesi in vista della costruzione di una prospettiva comune per le amministrative del 2027 Nel corso dell’incontro, durante il quale è stata annunciata la costituzione del tavolo “ Treviglio 2027 “, sono state presentate idee e proposte destinate con tutta probabilità a diventare parte integrante delle linee programmatiche della coalizione che, in occasione della prossima tornata elettorale, cercherà di prendere il testimone del centrodestra. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

