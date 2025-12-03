Treviglio dice addio a Bruno Ronchi fu consigliere regionale e apprezzato avvocato

CORDOGLIO. Aveva 72 anni: fin dal 1985 l’impegno politico prima come consigliere comunale Dc, poi con Forza Italia. Relatore di varie leggi, era presidente del coro Cattaneo. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - Treviglio dice addio a Bruno Ronchi, fu consigliere regionale e apprezzato avvocato

