Treno fatto deragliare a Carnate il processo | perché si è rimesso in moto da solo

Carnate, 3 dicembre 2025 – Avrebbe potuto causare danni "devastanti" il 200 metri di treno lanciato ad una velocità di 78 chilometri orari. Per fortuna invece sugli 8 convogli Trenord, provenienti da Milano Porta Garibaldi e arrivati la mattina del 19 agosto 2020 a fine corsa alla stazione di Paderno Robbiate, fatti deragliare in un binario morto di Carnate dopo essersi rimessi in moto da soli perché gli addetti erano andati al bar a bere il caffè, c'era un unico passeggero, Salak El Mansouri, che si era addormentato e se l'è cavata con contusioni per 40 giorni di prognosi. Via al dibattimento. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Treno fatto deragliare a Carnate, il processo: perché si è rimesso in moto da solo

