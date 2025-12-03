"Un viaggio di un’ora trasformato in sei ore di inferno". Una frase che spiega molto bene quanto è accaduto l’altro ieri: ancora una volta nel mirino finiscono i ritardi dei treni in Umbria, con veementi proteste dei pendolari e l’assessore regionale che scrive al Ministero, RfI e Trenitalia per chiedere un incontro urgente. Le testmonianze del Comitato Spontaneo “Vita da Pendolari in Umbria” sono quelle di chi– diretto a Terni da Roma – era arrivato quasi a Orte, quando è stato comunicato che il treno sarebbe tornato indietro fino a Roma Tiburtina. Una volta arrivati nessuno ha fornito indicazioni né assistenza ai passeggeri. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Treni, ormai è un inferno. Convoglio con 6 ore di ritardo: "Intervenga il ministro"