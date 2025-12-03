Treni ormai è un inferno Convoglio con 6 ore di ritardo | Intervenga il ministro

Lanazione.it | 3 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

"Un viaggio di un’ora trasformato in sei ore di inferno". Una frase che spiega molto bene quanto è accaduto l’altro ieri: ancora una volta nel mirino finiscono i ritardi dei treni in Umbria, con veementi proteste dei pendolari e l’assessore regionale che scrive al Ministero, RfI e Trenitalia per chiedere un incontro urgente. Le testmonianze del Comitato Spontaneo “Vita da Pendolari in Umbria” sono quelle di chi– diretto a Terni da Roma – era arrivato quasi a Orte, quando è stato comunicato che il treno sarebbe tornato indietro fino a Roma Tiburtina. Una volta arrivati nessuno ha fornito indicazioni né assistenza ai passeggeri. 🔗 Leggi su Lanazione.it

treni ormai 232 un inferno convoglio con 6 ore di ritardo intervenga il ministro

© Lanazione.it - Treni, ormai è un inferno. Convoglio con 6 ore di ritardo: "Intervenga il ministro"

Altri contenuti sullo stesso argomento

treni ormai 232 infernoTreni, ormai &#232; un inferno. Convoglio con 6 ore di ritardo: "Intervenga il ministro" - La Regione scrive a Salvini, Rfi e Trenitalia e chiede impegni. Riporta lanazione.it

treni ormai 232 infernoInferno treni, 6 ore tra Roma e Terni. De Rebotti: «Chiesto incontro urgente a Salvini» - Lo segnala a Umbria24 una lettrice a che lunedì pomeriggio era sul regionale 4514 che dalla capital ... Come scrive umbria24.it

Treni, guai senza fine: guasti da Nord a Sud. Ferrovie presenta esposto: “Incidenti sospetti”. Le Regioni: “Il ministero batta un colpo” - La vita quotidiana dei passeggeri dei treni &#232; un inferno e, all’ennesima giornata di ritardi se non cancellazioni, è difficile anche rincorrere gli episodi principali di disagio. ilfattoquotidiano.it scrive

Sciopero treni, un inferno per chi deve viaggiare: cancellazioni e ritardi in tutta Italia. Gli orari garantiti - Sono già decine i treni cancellati alla stazione Termini di Roma per lo sciopero nazionale indetto dai sindacati autonomi del settore. Secondo affaritaliani.it

Cerca Video su questo argomento: Treni Ormai 232 Inferno